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Царьград

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МИД Украины назвал Лукашенко "тараканом" за слова о гниде Зеленском

МИД Украины назвал Лукашенко "тараканом" за слова о гниде Зеленском

Официальный представитель МИД Украины Тихий написал в Х сообщение на белорусском языке, в котором обозвал Александра Лукашенко прусаком.

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