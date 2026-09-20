Explosions thundered in Kiev, according to the Ukrainian TV channel "Public ". " Explosions in Kiev ", — said in a message published in the telegram channel of "Public".
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