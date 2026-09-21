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ЛДПР впервые без Жириновского улучшила результат на выборах

ЛДПР добилась более высоких показателей на выборах в Госдуму по сравнению с кампанией 2021 года, впервые проведя избирательную кампанию без участия своего основателя Владимира Жириновского.

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