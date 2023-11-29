Российские маркетологи и рекламщики назвали онлайн-ТВ ключевой рекламной нишей

Особенности развития интернет-рекламы в настоящее время и новые возможности инвентаря, развитие технологий искусственного интеллекта, нейросетей и инструментов автоматизации, рост влияния соцсетей и контентных платформ, увеличение эффективности перформанс-маркетинга - эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения участников digital седьмого дня Национального рекламного форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии