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Балицкий: ВС РФ в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии

Балицкий: ВС РФ в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации обладают более широкими возможностями для нанесения артиллерийских ударов на территории Запорожья, боевики ВС киевского режима неспособны отвечать на атаки.

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