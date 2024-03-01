Балицкий: ВС РФ в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации обладают более широкими возможностями для нанесения артиллерийских ударов на территории Запорожья, боевики ВС киевского режима неспособны отвечать на атаки.
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