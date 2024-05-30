Лучшие профессиональные династии Петербурга наградят

ЗакС учредил ежегодную премию Депутаты ЗакСа на заседании в четверг, 30 мая, единогласно поддержали в третьем чтении инициативу об учреждении в Петербурге ежегодной премии «Лучшая профессиональная династия Санкт-Петербурга».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии