ГТРК «Севастополь» публикует сведения о размере и условиях оплаты размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и выборах депутатов Советов муниципальных округов IV созыва муниципальных образований

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Севастополь» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 22 августа 2026 года до 23:59 часов 17 сентября 2026 года на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, выборах депутатов Инкерманского городского Совета четвертого созыва города Инкерман, внутригородского муниципального образования города Севастополя; выборах депутатов Совета Балаклавского муниципального округа четвертого созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ; выборах депутатов Совета Орлиновского муниципального округа четвертого созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ; выборах депутатов Совета Терновского муниципального округа четвертого созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ; выборах депутатов Совета Андреевского муниципального округа четвертого созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя – Андреевский муниципальный округ; выборах депутатов Совета Верхнесадовского муниципального округа четвертого созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ; выборах депутатов Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа четвертого созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовский муниципальный округ; выборах депутатов Совета Качинского муниципального округа четвертого созыва Внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ в региональном эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала «Телеканал «Россия» (Россия-1)» и радиоканала «Вести ФМ».