Победителями конкурса «Народный доктор» в ноябре стали фельдшеры скорой медицинской помощи из Шуи и ФАПа в Родниковском районе, а также дерматовенеролог из Иванова

<p> Определены победители конкурса «Народный доктор» в ноябре. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили дерматовенеролог областного кожвендиспансера Елена Березина, фельдшер скорой медицинской помощи из Шуи Ольга Корелова и фельдшер Малышевского ФАПа Родниковского района Вера Сапожникова.
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