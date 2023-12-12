"Известия": в Минтруде высказались против найма россиян, уехавших за границу

Министерство труда считает недопустимым заключение трудового договора с работниками из-за границы. Такое заявление было сделано представителем Минтруда Дмитрием Мыльниковым в ответ на анонимный вопрос, опубликованный на сайте "Консультант Плюс", пишет газета "Известия".