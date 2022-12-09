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Кайри Ирвинг может заключить соглашение с New Balance после разрыва с Nike

Американский производитель обуви и одежды Nike официально разорвал сотрудничество со звездой «Бруклина» Кайри Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом.

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