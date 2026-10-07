В России готовят закон против никаба и паранджи. Скрывать лицо станет незаконным

Оживленная улица, метро или торговый центр, но вокруг — люди, чьи лица скрыты плотной тканью. Не видно их эмоций, мимики, а камеры видеонаблюдения, призванные обеспечивать безопасность россиян, оказываются бессильны.
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