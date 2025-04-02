Кировские энергетики посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Фестиваль «Готов к труду и обороне»

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» состоялся Фестиваль ГТО. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне энергетики посвятили свои спортивные достижения всем тем, кто боролся с нацизмом на поле боя, кто совершал трудовые подвиги в тылу и кто восстанавливал страну после разгрома фашистов.