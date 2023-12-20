Гаврилов: в кулуарах Форума ОБСЕ говорят о просчете США и ЕС с Киевом

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал РИА Новости, что в кулуарах Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину.