Мужчина, выпивавший 4,5 литра колы с Dr Pepper в день, рассказал о воздействии напитка на его организм

Любите газировку? Мужчина, который раньше выпивал до 4,5 литров Dr Pepper в день и потратил на свою привычку почти 40 000 долларов, рассказал, как на него повлияла его зависимость от газированных напитков.
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