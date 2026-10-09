Саудовская Аравия: по состоянию на утро несколько рейсов были перенаправлены или задержаны в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) на фоне продолжающейся деятельности противовоздушной обороны в ответ на удары хуситов по объекту.
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