Саудовская Аравия: по состоянию на утро несколько рейсов были перенаправлены или задержаны в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) на фоне продолжающейся деятельности противовоздушной обороны в ответ на удары хуситов по объекту.