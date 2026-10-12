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Эксперт Силаев: за месяц переписки ИИ может получить подробные данные о человеке

Эксперт Силаев: за месяц переписки ИИ может получить подробные данные о человеке

За месяц регулярной переписки ИИ потенциально может получить довольно подробное представление о человеке, причём часть информации пользователь никогда не сообщит напрямую.

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