СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Надежда
    За что боролся...Три года убытков:...
  • Иринушка
    Человек делает спортивную карьеру. При чем тут Россия ? И что он сделал для воюющей России ?Свершилось! Овечк...
  • Jolie
    Как они их посчитали, интересно...+ там боятся люди говорить-вот это правда.Зеленская неуязви...

Свершилось! Овечкин побил "вечный" рекорд Грецки по забитым шайбам в НХЛ!

Свершилось! Овечкин побил "вечный" рекорд Грецки по забитым шайбам в НХЛ!

  Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ! Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забросил 895-ю шайбу в карьере в матче против "Айлендерс" и превзошел достижение Уэйна Гретцки.

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Комментарии
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Астон Мартин
Это великое достижение американского хоккея ...не ???
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18 час.
Светлана Рыбчинская
Зря вы так об этом событии...Он от российского гражданства не отрекался.И наверное это действительно надолго &quot;вечный&quot; рекорд.И установил его Россиянин!!!🙏🙏🙏
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13 час.
И
Иринушка
Человек делает спортивную карьеру. При чем тут Россия ? И что он сделал для воюющей России ?
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8 час.
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