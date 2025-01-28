Маразм крепчал… В Киеве с территории Александровской больницы демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, всемирно известному физиологу Ивану Петровичу Павлову, потому что, несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с «имперским нарративом».