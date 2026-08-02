Джадд Трамп — Чемпион Шанхай Мастерс 2026

Лидер в мировом рейтинге Джадд Трамп одержал победу над Кайреном Уилсоном со счетом 11-6 в финале на турнире Шанхай Мастерс 2026, сообщает WST Джадд Трамп — победитель Шанхай Мастерс 2026 (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп, занимающий первую строчку мирового рейтинга, в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, одержав победу на престижном турнире Shanghai Masters.