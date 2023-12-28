«Осталась вечная загадка»: Айгуль из «Слово пацана» попросила режиссеров не снимать второй сезон сериала

«Слово пацана» стал главным сериалом уходящего года. Артисты, которые снялись в этом проекте, получили известность на всю страну, а еще сериал даже помог поймать настоящего преступника, который убил человека.
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