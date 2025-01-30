Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на всех участках фронта под натиском российских войск. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона и подполковник Военно-воздушных сил США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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