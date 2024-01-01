Россельхозцентр дал прогноз по обработке земель от саранчи

В 2024 году в России планируют обработать от саранчовых вредителей более 434 тысячи гектаров земель. Больше всего защитных мероприятий проведут в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил Россельхозцентр.
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