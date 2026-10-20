Сначала планировалась аналитика, потом дискотека. Затем решили совместить(с) (под всеми видео прямые ссылки для тех, у кого не открывается)У меня в последнее время вышло несколько текстов, посвящённых постепенному, но стремительному (как говорил старина Хэмингуэй, «сначала постепенно, затем внезапно») расширению географии конфликтов и скатыванию в эскалационную воронку всё новых стран.
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Подборочка песенок для глубоких пенсионеров. Можно добавить немного современного. Panzerfaust "To Shadow Zion". He walked out in the gray light and stood and he saw for a brief moment the absolute truth of the world. The cold relentless circling of the intestate earth. Darkness implacable. The blind dogs of the sun in their running. The crushing black vacuum of the universe. And somewhere two hunted animals trembling like ground-foxes in their cover. Borrowed time and borrowed world and borrowed eyes with which to sorrow it.