Израиль нанес удары по более чем 500 объектам палестинских боевиков

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 октября нанесла массированный удар по сектору Газа. «Армия обороны Израиля продолжает атаковать сектор Газа, наносит смертельный ущерб возможностям террористической организации ХАМАС», — говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
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