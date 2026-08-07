Global Food Prices Hit Three-Year High As War, Chokepoint Chaos And El Nino Spark Perfect Storm The UN Food and Agriculture Organization’s Food Price Index climbed to a three-year high in July, extending its upward trajectory as conflicts across Eurasia (the Black Sea and the Hormuz chokepoint) disrupt critical trade routes and mounting El Niño risks threaten global harvests.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии