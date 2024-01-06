В Москве умер внук Никиты Хрущева

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался в Москве, сообщает источник РЕН ТВ.По словам собеседника, друг внука Хрущева обратился в правоохранительные органы и медицинские службы, поскольку он не выходил на связь.