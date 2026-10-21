И в прежней, и в нынешней администрации США были люди, которые считали, что Америка не должна допустить сближения русских и китайцев.
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