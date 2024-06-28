Exxpress: Подчиненные главы МИД Германии Бербок попали под следствие

В отношении сотрудников МИД Германии, началось расследование, сообщают австрийские СМИ. По информации Exxpress, подчиненные Анналены Бербок выдавали разрешение мигрантам на въезд в ФРГ по поддельным документам.
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