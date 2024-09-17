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Охота Невзлина на навальнистов переписывает историю либералов

Охота Невзлина на навальнистов переписывает историю либералов

Конфликт Невзлина и последователей Навального ударил по оппозиционной эмиграции @ IMAGO/Global Look Press,кадр из видео Tекст: Елена Калашникова «Леонид Невзлин (признан в РФ иноагентом) был готов заплатить 250 тыс.

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