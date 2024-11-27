В США сообщили о проработке идей по прекращению огня на Украине советником Трампа

Будущий советник победившего на выборах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц изучает варианты разрешения украинского конфликта, среди которых — прекращение огня на время переговоров.
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