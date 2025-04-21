Лайфхак для идеального газона: использованные чайные пакетики вместо химии

Использованные чайные пакетики могут стать ценным ресурсом для ухода за газоном. Специалисты в области садоводства раскрыли несколько способов их применения, которые не только улучшают состояние травяного покрова, но и помогают в борьбе с вредителями.
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