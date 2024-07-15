Движение вперед: "Эспаньола" сокрушает ВСУ на артемовском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Одна из главных целей нашего движения вперед – не только освобождение новых регионов, но и создание своего рода зон безопасности, благодаря которым минимизируются риски для мирных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии