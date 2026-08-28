Происшествия
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Происшествия

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Перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в вымогательстве под угрозой распространения компрометирующих сведений

«Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Луганской Народной Республики.

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