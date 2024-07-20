Диспозиция «накануне» ядерной войны

Выступая накануне на саммите Европейского политического сообщества, куда он был лично приглашён новым британским премьер-министром Киром Стармером, Зеленский чувствовал себя явно в кругу единомышленников, которым можно беззастенчиво врать про победы ВСУ под Харьковом («мы остановили российское продвижение на харьковском направлении.
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