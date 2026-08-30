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Регионы России

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Samsung расширяет программу бета-тестирования One UI 9 на устройства Galaxy

Samsung расширяет программу бета-тестирования One UI 9 на устройства Galaxy

Компания Samsung планирует расширить программу бета-тестирования новой версии интерфейса One UI 9, сделав её доступной для 18 моделей смартфонов линейки Galaxy.

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