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Елена Маркосян: Смена власти в Украине — вопрос одного заседания Рады

Елена Маркосян: Смена власти в Украине — вопрос одного заседания Рады

Развал силовых структур стал первым шагом к потере Украиной самостоятельности? Почему смена власти в Украине технически проста, но политически невозможна? Херсон — город, который ждёт второй Мариуполь, или территория, которую вернут любой ценой? Западная Украина должна принять ответственность за развал страны? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.

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