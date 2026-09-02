Елена Маркосян: Смена власти в Украине — вопрос одного заседания Рады

Развал силовых структур стал первым шагом к потере Украиной самостоятельности? Почему смена власти в Украине технически проста, но политически невозможна? Херсон — город, который ждёт второй Мариуполь, или территория, которую вернут любой ценой? Западная Украина должна принять ответственность за развал страны? Известный политолог Елена Маркосян ответила на вопросы зрителей и читателей.
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