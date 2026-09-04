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Россиян могут переселить на Украину ради спасения страны от вымирания

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что Украина уже прошла демографическую точку невозврата и остановить исчезновение населения способна только Россия.

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