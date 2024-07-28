Зеленский: до конца ноября Украина разработает план действий по достижению мира

Глава Украины Владимир Зеленский в беседе с японским телевизионным каналом NHK в воскресенье, 28 июля, подтвердил готовность Киева к детальным обсуждениям вопросов территориальной целостности страны с соответствующими странами.
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