Сила в правде
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Сила в правде

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В Британии изумлены: Россия стала примером для всех развитых экономик мира

В Британии изумлены: Россия стала примером для всех развитых экономик мира

Россия обновляет свои войска и вооружение беспрецедентными темпами, пишет The Economist. Активность на предприятиях российского ВПК заметно повысилась и не планирует снижаться, проследило издание.

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