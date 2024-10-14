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Районная неделя

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Белый «Конь» из колледжа в Войковском вышел в финал «Битвы роботов»

Команда московского колледжа предпринимательства №11 вышла в финал «Битвы роботов». Студенты 3-го курса, обучающиеся по специальности «аддитивные технологии», семнадцатилетние Александр Рязанов и Вадим Фёдоров выставили на бой своего робота — «Коня».

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