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«Кринж», «рофл» и «лол» — россияне назвали самые раздражающие слова

«Кринж», «рофл» и «лол» — россияне назвали самые раздражающие слова

Жаргонизмы и сленг — например «кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба» и другие —  оказались самой раздражающей для россиян категорией слов.

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