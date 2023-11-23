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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое ноября две тысячи двадцать третьего года. Код 1043 =Биология является Центральной Наукой Мироздания и ключом к пониманию всего Сущего = В Жизни есть три великих тайны: для рыбы — это вода, для птицы — это воздух, для человека — он сам = В отличие от толпы, Единение - это слияние усилий единомышленников, делающих всё осознанно =Всё очень просто: если Душа и Разум пребывают в согласии, остальное налаживается автоматически=Встретить человека — это подарок судьбы, но люди не встречаются — они обретают друг друга ="В ходе всего происходящего, напряжение будет исчезать, а зрение - становиться всё более ясным"=  Главное то, что дано тебе Природой и есть самое лучшее для тебя - это твоя индивидуальность = Далеко не все заслуживают вашей доброты.

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