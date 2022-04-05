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Reuters: США не разрешат проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках

Reuters: США не разрешат проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках

Министерство финансов США не намерено выдавать разрешение на осуществление выплат в долларах по госдолгу РФ с принадлежащих России счетов в американских банках.

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