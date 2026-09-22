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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар: «Впервые в жизни не участвовал в гонках. Странное чувство»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал возвращение в состав команды после травмы запястья. Из-за инцидента Аджар пропустил три предыдущие гонки.

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