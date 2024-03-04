Я в шоке от эффекта этого средства! Волосы, как после салона! Топ бюджетный бальзам для волос!

Масло амаранта и масло клюквы увлажняют волосы, масло примулы и женьшеня питают кожу головы, масло медуницы улучшает рост волос, масло кедровых орехов делает волосы менее ломкими, масло сибирского льна содержит витамин А и Е, питает и восстанавливает волосы.