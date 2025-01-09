Учёные раскрыли, как мозг обрабатывает эмоциональное содержание речи

Международная команда учёных из Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) провела исследование, которое проливает свет на то, как нейротрансмиттеры в мозге реагируют на эмоциональное содержание речи.
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