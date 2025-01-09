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Учёные раскрыли, как мозг обрабатывает эмоциональное содержание речи

Учёные раскрыли, как мозг обрабатывает эмоциональное содержание речи

Международная команда учёных из Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) провела исследование, которое проливает свет на то, как нейротрансмиттеры в мозге реагируют на эмоциональное содержание речи.

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