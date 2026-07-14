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Туризм и География

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Зимний отпуск за границей: мой опыт поиска идеальных склонов

Зимний отпуск за границей: мой опыт поиска идеальных склонов

Когда первый снег только начинает кружить за окном, в моей голове уже зреет план побега. Не просто куда-то, а туда, где белоснежные трассы прорезают величественные горные массивы, а воздух настолько чист, что от него кружится голова.

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