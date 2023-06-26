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В Госдуме назвали, кого коснется наказание по закону о русофобии

Вице-спикер Думы Яровая: начата проработка норм по ответственности за русофобию Целью закона об уголовной ответственности за русофобию станут должностные лица, причем защищены окажутся не только россияне, но и соотечественники, заявила Яровая.

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