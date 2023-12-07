Январскими событиями 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве, заявил бывший президент Нурсултан Назарбаев в книге «Моя жизнь.
Киев хотел сменить власть в Астане, но не вышло
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Аблязов к тому времени был уже не у дел, только примазаться хотел, его слили до этих событий а команда переметнулась к другому работодателю, они сами об этом писали, только не указали к какому, вроде как самостоятельно действовали.
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