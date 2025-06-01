Макс Ферстаппен знает, как победить McLaren на Гран При Испании

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что RB21 не хватает скорости, чтобы напрямую бороться с McLaren, однако исключать победу на Гран При Испании в воскресенье он не собирается.
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